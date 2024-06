Gli sviluppatori di The First Descendant svelano i contenuti di fine gioco e confermano aggiornamenti gratis

The First Descendant ha finalmente una data di uscita, fissata al 2 luglio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC e di conseguenza gli sviluppatori stanno aumentando i ritmi della comunicazione con i giocatori. In un lungo video diario, ad esempio, il team di Nexon Games ha parlato in maniera approfondita di come sarà strutturato l'endgame di questo looter shooter. Di carne al fuoco sulla carta sembrerebbe essercene molta, per quanto lo si potrà valutare con certezza solo nei mesi successivi al lancio.

Per iniziare, una volta visti i titoli di coda ed entrati nell'endgame, i giocatori dovrebbero porsi l'obiettivo di ottenere tutti i vari Descendant sbloccabili, in aggiunta allo sbloccare tutte le armi ultimate, che vantano statistiche e abilità uniche. In tal senso, inoltre, Nexon afferma che ulteriori personaggi e arsenale verrà aggiunto in futuro tramite degli aggiornamenti.