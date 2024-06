NBA 2K24 è praticamente in regalo su Amazon Italia in versione PlayStation e Xbox

Se siete alla ricerca di un gioco sportivo per divertirvi online con gli amici ma non volete investire grandi cifre, è il vostro momento. Amazon Italia propone infatti una copia di NBA 2K24 a poco più di 11€. Si tratta di uno sconto del 53% rispetto al prezzo mediano, inoltre. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano è 23.68€ per la versione PS5. Anche la versione Xbox Series X e Xbox One (sullo stesso disco) è in promozione, ma a un prezzo leggermente più alto. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma.