Elden Ring giocato in co-op dall'inizio alla fine con le mod? Miyazaki non è contrario, ma il focus è un altro

"Il fatto di voler affrontare l'intero gioco insieme non è certo una cosa a cui ci opponiamo attivamente o che vogliamo sminuire, ", ha detto Miyazaki sulla questione, in un'intervista con PC Gamer. "Per quanto riguarda i nostri piani con Elden Ring, si trattava semplicemente di volere uno stile più sciolto e casuale: entrare, sconfiggere un boss, uscire . Non pone alcuna restrizione tecnica al giocatore, ma gli permette di completare questo obiettivo e poi di andare avanti".

Hidetaka Miyazaki, il boss di FromSoftware, non è contrario a chi vuole giocare a Elden Ring in co-op con gli amici dall'inizio alla fine, anche sfruttando mod come la popolare "Seamless Co-Op" , per quanto lo scopo del multiplayer è tutt'altro, ed è calibrato su un'esperienza più casual "drop-in, drop-out" .

I prossimi giochi di FromSoftware avranno una co-op senza soluzione di continuità? Miyazaki non lo esclude

Da Demon's Souls a oggi, FromSoftware ha implementato una serie di modifiche per rendere più semplice giocare in multiplayer nei suoi giochi, a dimostrazione di quanto lo studio sia favorevole alla cooperazione tra giocatori. Per quanto per il momento l'obiettivo dello studio non sia quello di creare un'esperienza cooperativa a tutto tondo, stando alle parole di Miyazaki, un'idea simile potrebbe essere implementata in uno dei prossimi giochi dello studio.

Il Senzaluce si prepara ad affrontare un cavaliere a cavallo in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

"Questo non vuol dire che non prenderemo in considerazione altri modi di giocare, come ad esempio quello di affrontare il titolo assieme dall'inizio alla fine, in una co-op totale. Non vuol dire che non prenderemo in considerazione idee del genere con i nostri giochi futuri".

Nel frattempo vi ricordiamo che il lancio di Shadow of the Erdtree è alle porte. L'attesa espansione di Elden Ring sarà disponibile dal 21 giugno, ecco i dettagli su orario di sblocco e preload. Giusto stamani FromSoftware ha pubblicato un messaggio in cui ha chiesto ai giocatori di limitare gli spoiler del DLC.