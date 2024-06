FromSoftware chiede ai giocatori di Elden Ring: Shadow of the Erdtree di limitare gli spoiler in rete

Con il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ormai alle porte, FromSoftware ha pubblicato un messaggio a tutti i giocatori tramite X, dove chiede gentilmente di limitare quanto più possibile gli spoiler in rete per non rovinare l'esperienza a chi vorrà giocare l'espansione con una "partita alla cieca" (o "blind run" che dir si voglia) senza conoscere nessun dettaglio in anticipo o per coloro che magari la inizieranno solo tra settimane o mesi.

Del resto solitamente in questi casi visitare social come X o YouTube potrebbe rivelarsi una pessima idea in tal senso, considerando quanto facilmente si potrebbe incappare in post con foto oppure video con copertine fin troppo rivelatorie sui contenuti o la storia dell'espansione. Insomma, la richiesta fatta dal team capitanato da Hidetaka Miyazaki è sicuramente sensata, per quanto dubitiamo che questo fermerà o limiterà drasticamente il diffondersi di spoiler in rete.