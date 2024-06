Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ecco data e orario di sblocco del DLC, preload solo su PS4 e PS5

Come possiamo vedere nell'infografica qui sotto, per l'Italia il discorso è molto semplice dato che l'espansione sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte del 21 giugno sia per i giocatori PlayStation e Xbox che per quelli su Steam, laddove in altri paesi gli orari sono leggermente differenti tra console e PC a seconda del fuso orario.

Tra le tante informazioni condivise da Bandai Namco e FromSoftware per preparare i giocatori al lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ci sono anche i dettagli esatti su data e orario di sblocco del DLC e del preload , quest'ultimo tuttavia disponibile solo per i giocatori su PS4 e PS5.

Preload e altre informazioni

Per quanto riguarda il preload, come accennato sarà disponibile solo per gli utenti PlayStation, che potranno iniziare a scaricare l'espansione con 48 ore di anticipo, quindi a partire dalla mezzanotte del 19 giugno. Su PC e Xbox di conseguenza sarà possibile iniziare il download direttamente il 21 giugno.

Un'immagine con data e orario di sblocco di Elden Ring: Shadow of the Erdtree in tutto il mondo

In precedenza Bandai Namco ha svelato anche l'arrivo di un grosso aggiornamento gratuito per Elden Ring in concomitanza dell'uscita di Shadow of the Erdtree che porterà novità importanti a tutti i giocatori e cinque nuove acconciature per personalizzare il proprio Senzaluce, che sarà disponibile anche per chi non ha acquistato l'espansione. Inoltre, sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e consigliati di Shadow of the Erdtree per PC.