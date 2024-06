Assassin's Creed Shadows sotto esame da Digital Foundry: un balzo tecnologico per la serie ma con dei problemi

Come prevedibile gli ultimi filmati di gameplay di Assassin's Creed Shadows sono finiti sotto la lente di ingrandimento di Digital Foundry, che hanno analizzato il comparto tecnico del prossimo capitolo della serie di Ubisoft. Per il momento il gioco ha convinto i tech enthusiast per quanto ci sono alcuni problemi evidenti che si spera verranno risolti in tempo per la pubblicazione del gioco in programma per il 15 novembre.

Stando a quanto visto nei video dei giorni scorsi, Digital Foundry afferma che il motore grafico proprietario Anvil ha fatto degli importanti passi in avanti rispetto ai precedenti capitoli e in Shadows è stata introdotta la ray traced global illumination, che offre dunque un'illuminazione più realistica e con un'occlusione ambientale generalmente di buon livello, per quanto le ombre non convincono del tutto e sono stati notati alcuni dettagli poco convincenti, come un effetto light leak negli interni e pop-in di dettagli di luce.