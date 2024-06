Monster Hunter Wilds spingerà ai limiti l'hardware e non solo per una grafica di alto livello

"Onestamente, è sempre stato chiaro nella mia mente che quella era la direzione che volevo prendere", ha detto Yuya Tokuda, game director di Wilds e World, in un'intervista con PC Gamer. "Ogni gioco di Monster Hunter di cui sono director si concentrerà sempre sull'elemento dell'ecosistema. Man mano che le generazioni di hardware su cui stiamo lavorando diventano sempre più potenti, voglio sfruttare al massimo le specifiche dell'hardware per rappresentare un mondo vivo e pulsante il più convincente possibile".

Grazie all'interviste concesse dai membri del team di sviluppo di Monster Hunter Wilds stanno arrivando nuovi informazioni interessanti sul nuovo capitolo della serie di caccia di Capcom. Una di queste è che uno degli obiettivi del team capitano da Yuya Tokuda è quello di sfruttare al massimo l'hardware di console e PC moderni , non solo per garantire un ovvio salto grafico rispetto ai precedenti capitoli, ma anche e soprattutto per creare un mondo ancora più vivo, vibrante e convincente rispetto a quello di World.

Anche i mostri saranno più realistici

L'argomento è stato toccato anche in un'intervista con GamesRadar, dove questa volta ha parlato Ryozo Tsujimoto, lo storico producer della serie Monster Hunter, dove ha spiegato che le possibilità offerte dall'hardware di PS5, Xbox e PC permetteranno anche un approccio differente rispetto a Rise (di fatto nato come un titolo portatile) e di portare tutto a un nuovo livello rispetto a quanto visto in World, anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale dei mostri, che dunque possiamo aspettarci ancor più raffinata e sfaccettata.

Il cacciatore tra le fauci di Doshaguma alfa

"Analogamente a World, con Wilds ci rivolgiamo a console e PC, e sappiamo che i giocatori desiderano un'esperienza diversa quando si siedono davanti a un grande schermo con la propria console e un hardware di alta qualità e ci si immerge davvero nel mondo del gioco a casa", ha detto Tsujimoto.

"È un approccio diverso da quello di Rise. L'utilizzo di hardware di ultima generazione per console, e anche per PC, ci permette di portare al livello successivo l'immersività e la fluidità con cui abbiamo iniziato la serie con World. Ciò significa che non solo la ricchezza e l'eccitazione data dal gameplay vero e proprio, ma anche aspetti come l'intelligenza artificiale dei mostri possono essere ulteriormente migliorati con questo tipo di hardware. Ci sono così tante possibilità in più".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile nel corso del 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima sul gioco e la nostra intervista al team di Capcom che abbiamo pubblicato questa settimana.