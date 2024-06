L'ultima patch di Helldivers 2 potrebbe aver alzato la difficoltà per errore, Arrowhead indaga

Nelle note dell'update infatti gli sviluppatori pubblicato questa settimana affermano di aver ridotto il numero di nemici corazzati che appaino nelle missioni delle difficoltà più alte sostituendoli con altri più piccoli e meno pericolosi. Inoltre sono stati revisionati i cambiamenti ai gruppi di nemici che pattugliano le aree apportati in precedenza con la patch 1.000.300 e poco apprezzati dai giocatori.

Pochi giorni fa è stato pubblicato un corposo aggiornamento di Helldivers 2 che ha portato con sé una lista lunghissima di modifiche al bilanciamento e migliorie, ma forse anche qualche problema. Come segnalato in questi giorni dai giocatori su Reddit e i social, pare infatti che la patch abbia inavvertitamente aumentato la difficoltà delle missioni , specialmente quelle dei livelli più alti, nonostante l'obiettivo degli sviluppatori fosse diametralmente l'opposto.

Le segnalazioni della community

Tutto ciò teoricamente avrebbe dovuto abbassare l'elevato tasso di sfida del gioco o quantomeno impedire il crearsi di situazioni caotiche dove i giocatori sono circondati da tutti i lati da numerosi nemici e in particolare quelli di grossa taglia. Tuttavia, alcuni utenti stanno riportando di aver notato al contrario un inasprimento della difficoltà.

Ovviamente quello del filmato qui sopra dovrebbe essere un caso limite, ma sfogliando i commenti su Reddit ci sono molte segnalazioni di partite che diventano un vero inferno da cui è impossibile uscire vittoriosi.

La situazione sembrerebbe aver preso in contropiede anche gli sviluppatori, come dimostra il messaggio pubblicato dal community manager Twinbeard sul Discord ufficiale di Helldivers 2 in risposta a un utente, dove ha affermato che il team indagherà sulla questione:

"Aspettate un momento. Non ho ancora avuto tempo di giocare, ma stai dicendo che il gioco è più difficile ora? Le modifiche revertite degli spawn e delle pattuglie dovrebbe rendere il gioco più facile, da quello che so. Devo monitorare la situazione prima di poterla chiarire, ma così su due piedi mi sembra un po' strano."