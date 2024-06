Paper Mario: Il Portale Millenario si trova ora in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Nel mentre Nintendo Switch prosegue verso la fine del proprio ciclo vitale, i fan si affrettano a recuperare le ultime esclusive di qualità per mettersi in pari e prepararsi all'arrivo della prossima generazione. Per fortuna le offerte di Amazon vengono in nostro aiuto, ad esempio con uno sconto per Paper Mario: Il Portale Millenario . La promozione attuale è pari al -21% rispetto al prezzo mediano. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano è 57.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il gioco di Nintendo Switch è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Paper Mario: Il Portale Millenario?

Parliamo di un remake del gioco originariamente pubblicato per Nintendo GameCube. Questa versione per Nintendo Switch propone, come è ovvio, una grafica completamente ricreata per sfruttare la console della grande N.

Una vetrata a mosaico in Paper Mario: Il Portale Millenario

Paper Mario: Il Portale Millenario è un gioco di ruolo a turni nel quale disponiamo di una squadra di eroi capitanata da Mario. Ogni personaggio può esibirsi in una serie di azioni uniche. Possiamo alternare attacco e difesa (premendo il tasto anche al momento giusto per potenziare la mossa), equipaggiare tessere per personalizzare i personaggi e accumulare Punti Stella per salire di livello.