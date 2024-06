Xbox Game Pass: facciamo una panoramica sui giochi della prima metà di giugno

Nel frattempo, abbiamo assistito all' Xbox Games Showcase 2024 che ha rappresentato una delle migliori presentazioni videoludiche di questi anni, se non la migliore in assoluto per quanto riguarda Xbox in questa generazione, e la cosa si riflette ovviamente anche sulle prospettive del Game Pass. Quasi tutti i giochi mostrati nello spettacolare evento del 9 giugno sono infatti in arrivo direttamente all'interno del servizio in abbonamento, trattandosi in buona parte di produzioni interne o derivanti da accordi che prevedono il lancio nel catalogo, dunque possiamo aspettarci un prosieguo del 2024 e un 2025 veramente ad altissimi livelli per Game Pass.

Siamo ormai oltre la metà del mese e buona parte dei titoli in questione sono praticamente già usciti, ma facciamo ancora in tempo ad effettuare la consueta panoramica dei giochi per Xbox Game Pass usciti e in arrivo nella prima parte di giugno 2024 , che presenta un elenco particolarmente interessante e ricco anche di videogiochi molto noti. Tra questi troviamo ritorni attesi, giochi celebri e anche un debutto assoluto che potrebbe rappresentare uno dei titoli più importanti di questo periodo, dunque l'elenco di questa prima metà del mese è davvero uno dei più sostanziosi visti in questi anni.

Il gioco riprende lo stile e il concetto principale del capostipite e mette in scena un'evoluzione diretta, dotata di una maggiore quantità di contenuti e meccaniche rielaborate e perfezionate, oltre ovviamente a una storia totalmente nuova e altri personaggi. In Octopath Traveler 2 torniamo dunque nelle fascinose lande di Solistia per seguire la storia di altri 8 personaggi, ognuno dotato di proprie caratteristiche e background ma che si ritrovano legati l'uno all'altro in una grande avventura.

La sorpresa di questo mese è stata l'arrivo di Octopath Traveler 2 da parte di Square Enix: non solo il gioco è emerso senza preavviso in versione Xbox, a distanza di mesi dall'uscita su altre piattaforme, ma è comparso anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, seguendo in questo modo la tradizione impartita già dal primo capitolo.

Forse l'elemento più strano e innovativo introdotto in Game Pass questo mese è Depersonalization , un gioco di ruolo per PC ancora in accesso anticipato, ma che sta già dimostrando delle idee davvero molto interessanti, messe in pratica in maniera semplice ma efficace dal team MeowNature.

L'intenzione era mettere in scena uno sparatutto piuttosto fedele alla ricostruzione storica degli avvenimenti reali, concentrandosi su vari eventi poco utilizzati nel mondo dei videogiochi, come le battaglie che si sono svolte tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico sulle montagne e lungo l'Isonzo. Al di là delle qualità da sparatutto fedele alla realtà storica (cosa rilevabile nella riproduzione di armi, strumenti e situazioni di guerra), il fatto di ritrovarsi a combattere in una riproduzione convincente delle Dolomiti è probabilmente l'elemento di maggiore fascino di Isonzo , che comunque riesce nell'intento di staccarsi dalla massa di sparatutto bellici proponendo qualcosa di effettivamente poco esplorato in precedenza.

C'è sicuramente un fascino particolare in Isonzo , sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale sviluppato da Blackmill Games e M2H, in quanto è forse la prima produzione di un certo livello a concentrarsi principalmente sul fronte italiano della Grande Guerra, mettendo in scena i furenti scontri sulle Alpi.

Sebbene qualche incertezza sia emersa in maniera evidente soprattutto sul fronte del gmaeplay, questo survival horror mantiene un fascino particolare, anche in virtù della sua veste grafica decisamente avanzata, che contribuisce a creare un'atmosfera memorabile. Qualcosa di estremamente sinistro e oscuro si è manifestato nel penitenziario Black Iron isolato su Callisto, una delle lune di Giove, e sta a noi cercare do sopravvivere in un inferno derivato direttamente dalle più inquietanti visioni dell'horror cosmico. The Callisto Protocol è un action sparatutto in terza persona con elementi survival che propone combattimenti estremamente viscerali, adatto a chi si sente pronto ad affrontare una sfida davvero terrificante.

Still Wakes the Deep - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 18 giugno

Il debutto diretto in Game Pass per questa mandata spetta a Still Wakes the Deep, che è probabilmente anche tra i titoli di maggiore interesse previsti per questo mese sul servizio in abbonamento di Microsoft.

L'avventura horror di The Chinese Room viene lanciata direttamente all'interno del catalogo e si tratta davvero di un ottimo regalo per gli abbonati, considerando come si sta rivelando questa nuova produzione degli autori specializzati in adventure narrativi. Nel 1975, una misteriosa emergenza scoppia sulla piattaforma petrolifera di Beira D, al largo delle coste della Scozia. Dobbiamo dunque recarci sul luogo, capire cosa sia successo e cercare di salvare l'equipaggio, ma quello che scopriamo in questa particolare ambientazione è un orrore ultraterreno che sfida ogni logica e che coglie totalmente impreparati. A proposito di horror cosmico, Still Wakes the Deep propone un'interpretazione particolare di questo particolare tipo di inquietudine, amplificata dall'ambientazione scelta in grado di costruire un'esperienza di grande impatto.