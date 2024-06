EA Sports F1 24 è in sconto poco dopo l'uscita: vediamo la promozione di Amazon Italia

Gli amanti dello sport e dei videogiochi di Electronic Arts sono tutti presi con gli Europei di calcio in questi giorni, ma non bisogno dimenticare che anche altri sport meritano il nostro affetto, come la F1. Se siete grandi appassionati di auto, allora vi farà piacere sapere che ora Amazon ed EA offrono uno sconto per EA Sports F1 24, ora in promozione al -14% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 79.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di questo periodo ed è proposto da Prezzo Bomba, che vanta un 99% di recensioni positive negli ultimi 12 mesi, con oltre 1660 valutazioni.