Logitech G PRO X SuperLight 2 Lightspeed, il mouse da gaming in offerta su Amazon Italia

È tempo di offerte dedicate al gaming, e per l'occasione Amazon ti propone il mouse Logitech G PRO X Super Light 2 Lightspeed in offerta al minimo storico con un buon 30% di sconto, consentendoti di risparmiare oltre 50 euro rispetto all'originale prezzo di listino. Se sei interessato ad acquistarlo ti basta cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. Il mouse Logitech G PRO X Superlight 2 Lightspeed è disponibile su Amazon a soli 125,60 euro, contro i 179 euro del prezzo consigliato dalla compagnia produttrice. Il prodotto è inoltre venduto e spedito da Amazon, per cui potrai usufruire tranquillamente della consegna gratuita.