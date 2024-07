2K Games sta lavorando a un remake non ancora annunciato, stando al curriculum di un animatore

Stando al curriculum su LinkedIn di un motion capture animator, 2K Games sta lavorando a un remake non ancora annunciato, che a quanto pare sarebbe in dirittura d'arrivo. Di cosa potrebbe mai trattarsi?

Al momento ci sono diverse teorie in discussione, la più clamorosa delle quali riguarda un possibile rifacimento dell'originale BioShock. Clamorosa perché, come sappiamo, il quarto capitolo della serie è attualmente in sviluppo e la trilogia ha già ricevuto una remaster nel 2020.

Certo, è anche vero che non sappiamo quanto tempo ancora ci vorrà prima di vedere BioShock 4 e franchise come questo hanno bisogno di essere in qualche modo rilanciati a intervalli regolari per non perdere presa sul pubblico: da questo punto di vista un remake di BioShock potrebbe avere senso.