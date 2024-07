Prince of Persia: l'intera serie su Steam costa un pranzo da McDonald

Più precisamente, Prince of Persia: Le sabbie del tempo, Prince of Persia: Spirito Guerriero, Prince of Persia: I due troni, Prince of Persia e Prince of Persia: Le sabbie dimenticate sono acquistabili per 1,99€ ciascuno (-80%), per un totale di meno di 10€ . Volendo c'è anche The Rogue of Prince of Persia, l'ultima incarnazione roguevania della serie, che viene venduto a 15,99€ (-20%). Essendo un gioco molto recente è normale che lo sconto sia basso.

Gli assenti

Ci preme di precisare che in realtà alcuni titoli sono assenti dalla selezione. Intanto manca Prince of Persia: The Lost Crown, il capitolo metroidvania uscito a inizio anno, che è in arrivo su Steam nelle prossime settimane ma che, per ora, non può essere ancora acquistato.

Il principe sui tetti

Inoltre mancano i Prince of Persia classici, che purtroppo Ubisoft non sembra molto interessata a preservare, tanto che non è possibile acquistarli nemmeno dal suo negozio ufficiale. Parliamo di Prince of Persia e Prince of Persia 2 (volendo ci sarebbe anche Prince of Persia 3D, ma quello, come si suol dire, è un'altra storia), attualmente reperibili solo nel mercato dell'usato o tramite emulazione. Chissà se in futuro vedremo mai una raccolta che valorizzi la storia della serie. Intanto che aspettiamo, possiamo giocarci i capitoli relativamente più recenti.