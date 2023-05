BioShock 4 starebbe incontrando grossi problemi nello sviluppo, secondo un presunto leaker

Di BioShock 4 non sappiamo ancora nulla, ed essendo passati anni dalle prime menzioni del titolo in questione è piuttosto normale che emergano le classiche voci allarmanti sullo stato di sviluppo, che secondo un altro presunto leaker starebbe incontrando grossi problemi.

L'account Twitter "Oops Leaks", il cui curriculum è incerto, ha rilanciato l'idea sostenendo che "il team narrativo ha incontrato i problemi maggiori, perché sembra non siano stati ancora in grado di scrivere una sceneggiatura che sia al livello di un franchise di questo calibro in questi anni", con tanto di virgolette a dimostrare che la questione è riportata da fonti interne, o quasi.

Tutto questo avrebbe rappresentato un fattore chiave per il reboot, dunque l'intero progetto si sarebbe bloccato già nelle fasi iniziali. Non c'è modo di verificare queste informazioni ma è piuttosto evidente che BioShock 4 abbia incontrato alcuni problemi, considerando il tempo passato e la mancanza totale di informazioni.

In ogni caso, tra le informazioni rilasciate da Take Two per la fine dell'anno fiscale sembrerebbe emergere che anche questo titolo possa essere previsto per l'anno fiscale dopo il prossimo, ovvero tra aprile 2025 e marzo 2026. Dalle medesime fonti (che restano però estremamente vaghe e da interpretare), possiamo pensare che Judas possa essere in arrivo il prossimo anno e forse anche GTA 6.