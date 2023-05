Ashfall, primo trailer per il nuovo gioco dell'autore di Days Gone e altri ex-PlayStation

Ashfall si mostra in un primo trailer di presentazione, in grado di darci un'idea più precisa su ambientazione, atmosfere e qualche elemento di gameplay per questo interessante nuovo gioco dell'autore di Days Gone e altri ex-PlayStation.

Il video mostra vari elementi dell'ambientazione di Ashfall, che evidentemente mette in scena un mondo futuro post-apocalittico che mischia elementi in stile Fallout, Metro e altro, con vari scorci molto affascinanti.

Si tratta, in base a quanto è possibile vedere, di uno sparatutto in terza persona con elementi RPG online.

Come nucleo centrale del gioco, Ashfall si presenta come uno sparatutto in terza persona classico, con coperture e nemici di varia tipologia da affrontare tra scontri in singolo e in multiplayer cooperativo, ma il contesto è quello del MMORPG.

Il gioco è sviluppato da John Garvin, creative director di Days Gone, e Michael Mumbauer, altro ex-sviluppatore di spicco di PlayStation, presso il loro nuovo team Lithos: Ashfall è stato annunciato l'anno scorso e ha fatto parlare di sé anche per il fatto di voler contenere NFT e collegamenti a Blockchain.

Ashfall contiene elementi PvP e PvE e inoltre è impostato per fornire dei collegamenti "transmedia", cosa che fa pensare a un progetto di notevole respiro. Garvin ha riferito che l'obiettivo è "creare un'esperienza open world veramente next gen, che catturi i giocatori con nuove tecnologie e consenta anche contenuti creati dagli utenti".

Tuttavia, un'altra cosa che cattura l'attenzione è il fatto che sia collegato al network Hedera che utilizza HBAR, una nuova criptovaluta considerata efficiente dal punto di vista energetico.