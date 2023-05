Judas: un possibile periodo di uscita per il nuovo gioco dell'autore di BioShock?

C'è grande curiosità per Judas, com'è normale che succeda visto che si tratta del nuovo progetto di Ken Levine, autore di BioShock, tanto da far emergere delle vere e proprie indagini sul possibile periodo d'uscita, come riportato in un articolo di WCCFTech.

In questo, si riferisce che Judas che potrebbe essere in arrivo entro marzo 2024, che non è propriamente un'indicazione molto precisa ma porrebbe, quantomeno, un limite massimo all'attesa prevista per il nuovo gioco di Ghost Story Games. Si tratta comunque di una supposizione, tuttavia non priva di alcune basi, da ricercare nei documenti finanziari di Take Two.

Il publisher ha recentemente riportato i suoi risultati dell'anno fiscale, comprensivi anche di progetti e previsioni per il prossimo futuro. All'interno del nuovo anno fiscale, che termina alla fine di marzo 2024, Take Two ha intenzione di lanciare ben 16 giochi.

Il piano dei nuovi giochi Take Two, dai documenti finanziari

Tra le produzioni riportate, ci sono tre titoli che vengono menzionati come "immersive core" dalla compagnia.

In questa definizione rientrerebbero NBA 2K24, WWE 2K24 e Judas, in base a quanto riferito nel documento riassuntivo del publisher. Sebbene tutti e tre non abbiano ancora un periodo d'uscita, il presidente Karl Slatoff ha riferito esplicitamente che uno dei giochi "immersive core" in arrivo nell'anno fiscale 2024 è "una nuova proprietà intellettuale molto attesa", definizione che sembra corrispondere solamente a Judas, almeno tra i giochi noti.

In effetti, tempo fa anche Jason Schreier aveva fatto intendere di vedere il 2024 come possibile anno d'uscita per il nuovo gioco di Ken Levine, considerando che era il 2022 e aveva parlato di due anni di attesa. Insomma, si tratta di una serie di supposizioni su una tempistica estremamente ampia, ma in mancanza di informazioni precise possiamo comunque tenere in considerazione l'anno fiscale di Take Two come periodo d'uscita di Judas, ovvero entro marzo 2024. Nel frattempo, vi rimandiamo allo speciale con tutti i dettagli sul nuovo gioco di Ken Levine.