Monster Hunter World: Iceborne, il gioco da tavolo è un successo su Kickstarter

Gli specialisti di Steamforged Games hanno recentemente presentato su Kickstarter una campagna per il finanziamento del gioco da tavolo di Monster Hunter World: Iceborne, che in pochi giorni ha ampiamente superato l'obiettivo prefissato e ora veleggia verso risultati molto superiori al traguardo iniziale.

Partita praticamente qualche ora fa, la campagna Kickstarter puntava a raccogliere poco più di 172.000 euro per far partire la produzione del gioco e, con altri 13 giorni davanti, si trova ora verso i 600.000 euro. La missione è dunque decisamente compiuta e ora si tratta di vedere quali stretch goal riuscirà a raggiungere il progetto nei giorni rimanenti.

D'altra parte, considerando la fama di Steamforged e il soggetto in questione, non era difficile prevedere un risultato così positivo. Il gioco dovrebbe proporre, in forma "da tavolo", gli elementi tipici della celebre serie Capcom, offrendo la possibilità a un massimo di 4 giocatori di prendere parte ad avventure incentrate sulla caccia a vari mostri.

A impreziosire il tutto ci sono ovviamente miniature e ricostruzioni varie delle ambientazioni tipiche della serie, rendendo il gioco anche un oggetto da collezione per gli appassionati. Steamforged sta, peraltro, attraversando un periodo piuttosto burrascoso, con una serie di licenziamenti avvenuti all'interno dell'organico.

Tuttavia, questo evidentemente non ha fermato i nuovi progetti e ora attendiamo di vedere come si concluderà la campagna per Monster Hunter World: Iceborne. L'uscita vera e propria del gioco è comunque ancora molto lontana, visto che si parla di novembre 2024.