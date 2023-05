PlayStation Showcase: già disponibile il link al video su YouTube, pronto per la diretta

Manca ancora quasi una settimana ma sembra sia già tutto pronto per il PlayStation Showcase fissato per il 24 maggio 2023, con il link al video YouTube già disponibile nel caso vi vogliate preparare in largo anticipo all'evento.

Si tratta della trasmissione in lingua inglese, quella con sottotitoli in inglese e quella giapponese, ma verosimilmente i contenuti saranno comunque gli stessi in tutti i casi.

Potete già vedere l'embed riportato qui sopra, ma ovviamente la trasmissione non partirà fino a qualche minuto prima delle ore 22:00 del 24 maggio 2023, dunque questo serve più che altro come promemoria.

Tanto per dare un'idea del livello di attesa che caratterizza questo evento, la chat in diretta accanto allo streaming è già alquanto popolata di utenti che hanno già iniziato a commentare, a 6 giorni di distanza dall'inizio della trasmissione.

D'altra parte, è praticamente un anno e mezzo che Sony non trasmette eventi di grosso calibro su PS5, avendo preferito finora la soluzione degli State of Play più circoscritti e focalizzati su pochi o singoli giochi. La denominazione PlayStation Showcase, adottata anche in questo caso, sta invece a significare un evento di più ampia portata, che verosimilmente mostrerà diversi giochi previsti per un arco di tempo più ampio.

In base a quanto riferito da Sony, la trasmissione durerà circa un'ora e conterrà giochi PS5 e PlayStation VR 2, con novità che riguardano produzioni third party, indie e first party. Per il momento, vi rimandiamo all'annuncio ufficiale con data, orario e tutti i dettagli, oltre al riepilogo sui rumor e i possibili contenuti dell'evento.