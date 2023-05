PlayStation Showcase: da Marvel's Spider-Man 2 ai rumor di Metal Gear Solid 3, cosa aspettarsi?

Dopo le numerose voci di corridoio delle scorse settimane, infine è stato annunciato ufficialmente il tanto atteso PlayStation Showcase: si svolgerà alle 22:00 italiane di mercoledì 24 maggio 2023. Parliamo di un appuntamento di oltre un'ora e quindi gli annunci per PS5 saranno senza dubbio numerosi. Ma cosa possiamo aspettarci di preciso? Proviamo a fare la classica "lista dei desideri", tenendo in considerazione sia le esclusive già annunciate e le voci di corridoio più credibili degli ultimi mesi.

Come già confermato da Sony sulle pagine del PlayStation Blog, il prossimo PlayStation Showcase si concentrerà sui giochi PS5 e PS VR2 in sviluppo sia presso i team interni dei PlayStation Studios che da studi di terze parti e sviluppatori indipendenti.

Uno dei probabili protagonisti dello show sarà Marvel's Spider-Man 2. L'attesa esclusiva PS5 è in arrivo in autunno, come ribadito a più riprese da Sony, e in realtà sappiamo ancora relativamente poco sulle nuove imprese degli arrampicamuri e in tal senso l'evento della prossima settimana è la migliore vetrina possibile per mostrare del gameplay e magari annunciare la data di uscita.

Allo stesso modo ci sembra altrettanto scontata la presenza di Final Fantasy 16, considerando che è in uscita il prossimo mese e che Naoki Yoshida ha promesso novità per quanto riguarda l'attesa demo gratuita. Più improbabile, ma non completamente da escludere, una comparsata di Final Fantasy 7 Rebirth, visto che Square Enix comprensibilmente vorrà concentrare le attenzioni mediatiche principalmente sul prossimo gioco della serie in uscita.

Come sappiamo Sony ha in produzione almeno una decina di giochi live service ed è plausibile che alcuni di questi verranno svelati la prossima settimana. Quello più scontato è il multiplayer di The Last of Us. L'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare in via ufficiale Neil Druckmann aveva promesso l'arrivo di maggiori novità nel corso del 2023 e forse questa è davvero la volta buona. Sappiamo che è in lavorazione anche un Horizon multiplayer e anche PlayStation London Studios mesi fa ci ha dato un primo assaggio del suo gioco live service con setting urban fantasy, ma forse per entrambi i progetti i tempi non sono ancora maturi.

Per il resto la scuderia dei PlayStation Studios conta numerosi team, alcuni dei quali da tempo non svelano nuovi progetti, come ad esempio Sucker Punch (Ghost of Tsushima) e Sony Bend (Days Gone). E Bluepoint? Sta lavorando davvero a un remake o un sequel di Bloodborne dopo l'esperienza maturata con Demon's Souls? Forse lo scopriremo la prossima settimana.

Impossibile poi non citare le voci di corridoio delle ultime settimane, seppur con cautela visto che il rischio bufala è sempre dietro l'angolo. Quelle più recenti e insistenti affermano che Konami avrà un ruolo di primo piano nel PlayStation Showcase di maggio 2023, con la compagnia giapponese pronta a svelare il tanto chiacchierato remake di Metal Gear Solid 3, che pare potrebbe essere un'esclusiva PS5, nonché un nuovo Castlevania (come suggerito da Jez Corden di Windows Central) e magari anche la data di uscita di Silent Hill 2 Remake, dato che i lavori sembrano nelle fasi conclusive. Sarebbe una tripletta importante che dimostrerebbe il ritorno di fiamma di Konami con il mercato videoludico console e PC, per quanto parliamo solo di speculazioni.

Un altro candidato è Mortal Kombat 1: pare che il presunto reboot della serie verrà presentato domani con un trailer, quindi una successiva apparizione al PlayStation Showcase sembra plausibile. Per il resto ci sono tanti giochi già annunciati e che potrebbero palesarsi all'evento della prossima settimana con nuovi trailer e magari anche date di uscita, come l'atteso Little Devil Inside, Rise of the Ronin, Stellar Blade e Marvel's Wolverine, giusto per citarne alcuni.

Gli annunci del PlayStation Showcase inoltre potrebbero non riguardare soli i giochi. Da tempo infatti si parla di un nuovo modello di PS5 con lettore ottico estraibile in uscita nella seconda metà del 2023 e più recentemente di PlayStation Q Lite, una sorta di console portatile pensata per giocare ai titoli PS5 sfruttando la funzione di Remote Play. In entrambi i casi parliamo di soffiate arrivate da Tom Henderson, che nel tempo si è dimostrato una fonte molto affidabile. Staremo a vedere.

E voi, cosa vi aspettate dal PlayStation Showcase della prossima settimana oltre ai giochi che abbiamo citato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.