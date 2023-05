Dead by Daylight, Nicolas Cage annunciato con un teaser trailer: entrerà nel gioco

Nicolas Cage entrerà nel roster di Dead by Daylight: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Behaviour Interactive, con il teaser trailer che trovate qui sotto, e che rimanda al prossimo 5 luglio per i dettagli della clamorosa collaborazione.

A poco più di un mese dal lancio di Meet Your Maker, lo studio ha dunque escogitato un nuovo modo per rilanciare i contenuti del suo horror asimmetrico, puntando in questo caso sullo starpower di uno dei più celebri attori di Hollywood.

"È l'interpretazione della vita", si legge nell'annuncio di Behaviour pubblicato sui social, e stando alle sequenze del breve video è possibile immaginare per Cage il ruolo di un interprete impazzito, che si mette a dare la caccia alle persone come un serial killer qualsiasi.

È così che andranno le cose? Come detto, bisognerà attendere il 5 luglio per scoprirlo, ma la settimana prossima verrà trasmesso un livestream per celebrare l'Anno 8 di Dead by Daylight e chissà che gli autori non si lascino sfuggire qualcosa.