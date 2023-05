The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sta macinando numeri incredibili, che l'appassionato di metriche e analisi Benji-Sales ha voluto sottolineare su Twitter e che vanno al di là dei già clamorosi 10 milioni di copie vendute in tre giorni.

Stando ai dati ufficiali forniti da Nintendo, infatti, Tears of the Kingdom ha raggiunto Pokémon Scarlatto e Violetto come il lancio di maggior successo di sempre per un'esclusiva su qualsiasi piattaforma.

Le copie vendute negli USA sono state oltre 4 milioni: il miglior risultato in assoluto per una produzione Nintendo. E i già noti 2,24 milioni di copie in Giappone rappresentano un boost clamoroso rispetto alle appena 238.000 copie totalizzate al debutto di Breath of the Wild in patria.

Naturalmente il grande successo del gioco ha contribuito anche a spingere le vendite di Nintendo Switch, prima sul mercato USA ad aprile 2023: anche questo un risultato incredibile per una piattaforma con oltre sei anni sul groppone.

A giudicare dall'entusiasmo che circonda Tears of the Kingdom e dai voti superlativi assegnati al gioco dalla stampa internazionale, molto probabilmente anche nelle prossime settimane le cifre si manterranno molto alte.