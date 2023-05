The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, voti superlativi parlano di un capolavoro

Non che ci fossero molti dubbi al riguardo, ma i primi voti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom certificano il suo status di capolavoro, a quanto pare, con valutazioni altissime da parte di tutte le maggiori testate.

Forse superando anche quanto era stato raggiunto in precedenza da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a sua volta uno dei giochi con i voti più alti visti nell'ultimo decennio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si sta confermando un gioco epocale su Nintendo Switch.

Vi rimandiamo subito alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in cui abbiamo assegnato al gioco Nintendo il massimo voto possibile, ovvero un 10/10, ma riportiamo qui sotto un elenco dei primi voti raccolti finora dal portale Metacritic:

Multiplayer.it - 100

Guardian - 100

Deserto - 100

IGN - 100

Areajugones - 100

CGMagazine - 100

Checkpoint Gaming - 100

COGconnected - 100

Comicbook - 100

Destructoid - 100

Gamereactor UK - 100

Gamespot - 100

GamingBible - 100

God is a Geek - 100

Inverse - 100

Meristation - 100

Metro GameCentral - 100

Nintendo Life - 100

Screen Rant - 100

Stevivor - 100

Telegraph - 100

Trusted Reviews - 100

Vandal - 100

VG247 - 100

VGC - 100

Game Informer - 98

XGN - 98

JeuxVideo - 95

MGG - 95

Sector - 95

Digital Trends - 90

Digitally Downloaded - 90

GamesRadar - 90

PlaySense - 90

TheSixthAxis - 90

WccFtech - 90

Eurogamer - 80

T3 - 80

Il Metascore medio attuale è di 97, un voto altissimo che parifica quanto fatto da Elden Ring l'anno scorso, ma c'è ancora tempo per un ulteriore assestamento e possibili variazioni, considerando che si tratta ancora di un elenco parziale e le recensioni stanno uscendo adesso.

Gli sviluppatori avevano svelato in questi giorni che in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tornano i dungeon, diversi da quelli presenti in Breath of the Wild.