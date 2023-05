Offerte Amazon: Valkyrie Elysium per PS4 e PS5 è ora in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Valkyrie Elysium per PS4 e PS5. Lo sconto segnalato è di 38.02€, ovvero del 55%, per la versione PS5. La versione PS45 è a un prezzo superiore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il prodotto è 69€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per PS5 e di un singolo centesimo sopra il minimo storico per PS4. In entrambi i casi, il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Valkyrie Profile forse avrebbe meritato un revival di maggior spessore, ma tutto sommato dobbiamo ammettere di esserci divertiti parecchio con questo Valkyrie Elysium, che ha saputo sorprenderci con un gameplay assai convincente e un'atmosfera che richiama con forza quelle dei suoi predecessori. Svilito dai compromessi cross-gen e da evidenti problemi di budget, il titolo Soleil Inc. riesce però nella difficilissima impresa di reinventare una serie di JRPG con una specie di tabula rasa che funziona e che potrebbe sorprendere in positivo anche i vecchi fan."