Dordogne: trailer svela data d'uscita e lancio su Xbox Game Pass del gioco ad acquerello

Con un trailer, il team francese Un Je Ne Sais Quoi ha svelato la data d'uscita di Dordogne, l'affascinante avventura disegnata ad acquerello che arriverà dunque il 13 giugno 2023 su PC e console e sarà disponibile al day one direttamente su Xbox Game Pass.

Dordogne è un particolare gioco d'avventura tutto tratteggiato in uno stile grafico che sembra riprendere direttamente gli acquerelli, che torna dunque a mostrarsi in un nuovo trailer in occasione dell'annuncio della data d'uscita, con nuove scene che mostrano qualcosa della particolare storia alla base di questo titolo.

Sviluppato da Un Je Ne Sais Quoi, Umanimation e pubblicato da Focus Entertainment, Dordogne è un'avventura narrativa che racconta la storia di Mimi, una ragazza che ha trascorso tutte le estati della sua infanzia nella Dordogna, in Francia. Una volta crescita, la protagonista torna nella casa della nonna ormai defunta, trovando una serie di lettere e segreti di famiglia da decifrare.

In Dordogne ci troviamo allora a giocare sia nel presente sia nel passato, scoprendo lo stretto legame tra nonna e nipote mentre si raccolgono foto, oggetti e parole per riempire il raccoglitore di Mimi e mantenere in vita i suoi preziosi ricordi. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al provato di Dordogne pubblicato lo scorso marzo.