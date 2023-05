Google Pixel 7a con Pixel Buds A-Series in regalo tramite Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Google Pixel 7a con Pixel Buds A-Series in regalo. Il prezzo è 509€, lo stesso dello smartphone senza auricolari. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il risparmio di questo pacchetto è di 99€, ovvero del 16%. Acquistando lo smartphone senza Pixel Buds A-Series si spende la stessa cifra. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Potete selezionare il colore dello smartphone e delle Pixel Buds A-Series direttamente dalla pagina prodotto su Amazon.

Come vi abbiamo spiegato poi nella nostra recensione, "Google Pixel 7a potrebbe essere lo smartphone perfetto per molti utenti Android con il suo equilibrio quasi impeccabile tra prestazioni e usabilità e la capacità di rispondere in maniera adeguata alle necessità della maggior parte del pubblico. In un momento in cui è sempre più evidente quanto la potenza dei flagship sia spesso sovradimensionata rispetto alle reali esigenze dell'utente finale, il Pixel 7a riesce a dare il senso concreto di uno smartphone che è semplicemente bello e piacevole usare, senza perdersi tanto a confrontare schede tecniche, benchmark, megapixel, sensori e dettagli più o meno sostanziali."