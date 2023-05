The Expanse: A Telltale Series, data d'uscita ufficiale del primo episodio annunciata

The Expanse: A Telltale Series ha una data d'uscita ufficiale: il 27 luglio 2023. Quel giorno sarà reso disponibile il primo di cinque episodi per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (su Epic Games Store).

Telltale ha anche svelato che i quattro episodi successivi saranno pubblicati a cadenza bisettimanale. I preordini saranno attivati il 1° giugno 2023. La versione Standard costerà 39,99 dollari, mentre la Deluxe Edition costerà 44,99 dollari. Chi prenoterà iavrà l'accesso anticipato al gioco di 24 ore, mentre i giocatori che acquistano la Deluxe Edition riceveranno i futuri DLC.

Dei DLC non si sa ancora nulla. Telltale ha però promesso che presto fornirà altri dettagli in merito.

Gli eventi di The Expanse: A Telltale Series sono ambientati prima di quelli raccontati dalla serie televisiva The Expanse. Il giocatore vestirà i panni di Camina Drummer (interpretata dall'attrice Cara Gee), XO di una ciurma alla ricerca di un misterioso tesoro ai confini di The Belt. Oltre a esplorare i luoghi oltre la Belt, Drummer dovrà vedersela con ammutinamenti, pericoli e prendere decisioni importanti per il proseguo della storia.