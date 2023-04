Meet Your Maker, trailer di lancio per il nuovo gioco dagli autori di Dead by Daylight

Meet Your Maker, il nuovo gioco sviluppato da Behaviour, gli autori di Dead by Daylight, è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4 e Xbox, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio a conferma di tutto questo.

Rispetto all'horror asimmetrico che ha reso celebre il team di sviluppo canadese, vendendo oltre 1,8 milioni di copie al debutto su PC, Meet Your Maker propone un'esperienza diversa e originale, divisa in due fasi: una di creazione, l'altra di incursione.

Nel gioco dovremo infatti costruire una fortezza e riempirla di barriere e sistemi di sicurezza letali per chiunque vi acceda, allo scopo di proteggere il prezioso materiale genetico custodito all'interno della struttura.

Tuttavia, dopo aver scaricato gli insediamenti creati dagli altri utenti, potremo scegliere una fra tre classi e vestire i panni di un personaggio che in quelle fortezze dovrà entrare, superando tutte le prove fino a raggiungere l'obiettivo e utilizzare quelle risorse per potenziare la propria creazione.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, c'è una gran bella notizia: Meet Your Maker fa parte dei giochi di aprile 2023 che gli abbonati al servizio possono scaricare senza costi aggiuntivi.