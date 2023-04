PlayStation Plus, aprile 2023: Sackboy Una Grande Avventura, Meet Your Maker e Tails of Iron

Arrivano oggi su PlayStation Plus i giochi di aprile 2023 per tutti gli abbonati: si tratta di Sackboy: Una Grande Avventura, Meet Your Maker e Tails of Iron.

Il catalogo di PlayStation Plus vede oggi l'arrivo dei giochi di aprile 2023: tre titoli molto differenti fra loro e dunque in grado di offrire un'ampia varietà di esperienze. Dalle colorate piattaforme del mondo di LittleBigPlanet a una serie di letali fortezze da espugnare, passando infine per le meccaniche metroidvania più classiche: i giochi di questo mese sono Sackboy: Una Grande Avventura, Meet Your Maker e Tails of Iron. Come hanno reagito i lettori di Multiplayer.it a questa selezione? Non benissimo, in verità: secondo il nostro sondaggio, solo il 43% degli utenti ha percepito in maniera positiva i giochi di aprile, mentre il 23% si è detto poco soddisfatto delle scelte compiute da Sony e il 35% per nulla soddisfatto.

Sackboy: Una Grande Avventura Sackboy: Una Grande Avventura, il protagonista si sposta con un rampino Lo storico protagonista della serie LittleBigPlanet torna su PS5 e PS4 con un'avventura in solitaria; una grande avventura, per la precisione, che a partire da oggi tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno provare senza costi aggiuntivi. Sviluppato da Sumo Digital, Sackboy: Una Grande Avventura ci vedrà esplorare ampie ambientazioni nel tentativo di salvare gli amici del pupazzo di pezza, rapiti dal malvagio Vex. Quest'ultimo, una bizzarra creatura figlia del caos e della paura, ha ordinato loro di creare un dispositivo in grado di stravolgere il Mondo del Fai da Te e trasformarlo in un luogo da incubo. Al comando di Sackboy, dovremo dunque fermare questa minaccia, affrontando nemici man mano più pericolosi e sbloccando abilità che ci permetteranno di spuntarla mentre cerchiamo le sfere necessarie per accedere a tutti i livelli della campagna. L'impianto messo a punto dal team di sviluppo appare piuttosto tradizionale, come abbiamo scritto nella recensione di Sackboy: Una Grande Avventura, ma al contempo piacevole e ben strutturato, grazie a una discreta varietà di situazioni e a un ottimo comparto tecnico. Il rovescio della medaglia? Non aspettatevi una sfida consistente, del resto parliamo di un gioco per tutta la famiglia.

Meet Your Maker Meet Your Maker, il nostro personaggio si prepara a espugnare una fortezza Il nuovo progetto di Behaviour, gli autori del celebre Dead by Daylight, debutta su PlayStation Plus direttamente al day one, provando a proporre un'esperienza diversa dal solito. In Meet Your Maker, infatti, dovremo costruire una fortezza inespugnabile, piena di trappole mortali e sistemi di difesa sofisticati che impediscano a chiunque di entrare ed estrarre il prezioso materiale genetico in essa custodito. Al tempo stesso, potremo scaricare le fortezze create dagli altri giocatori e provare a violarle al comando di un personaggio a scelta fra tre differenti classi, nel tentativo di rubare le loro risorse e utilizzarle poi per potenziare ulteriormente il nostro insediamento, portando avanti questa missione da soli oppure in cooperativa con un amico.