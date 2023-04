Xenoblade Chronicles 3: la data d'uscita della colonna sonora svela l'arrivo del 4° DLC?

Xenoblade Chronicles 3 avrà la sua colonna sonora ufficiale in formato fisico in arrivo il 29 luglio 2023, e l'annuncio di questa data d'uscita fa pensare che possa essere collegata anche all'arrivo del DLC Volume 4 della storia del gioco per Nintendo Switch.

Annunciata oggi da Procyon Studio, compagnia fondata dallo stesso compositore della colonna sonora del gioco, Yasunori Mitsuda, l'OST originale di Xenoblade Chronicles 3 comprende 140 tracce, per un totale di 9 ore di musica da parte di Mitsuda, ACE (Tomori Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu, Manami Kiyota, Mariam Abounnasr e Yutaka Kunigo.



Il 29 luglio verrà messa a disposizione prima la ricca Limited Edition, con una versione standard prevista invece in seguito, per il 2 agosto 2023. Tuttavia, quello che ha stimolato la curiosità dei fan è anche il fatto che all'interno della raccolta musicale ci siano le tracce del Volume 4 del Pass Espansione di Xenoblade Chronicles 3, che non ha ancora una data d'uscita.

Questo ha portato molti a pensare che anche il nuovo DLC della storia del gioco, ovvero tale Volume 4, possa essere previsto per questa estate, nel periodo corrispondente al rilascio della colonna sonora. Effettivamente, la pubblicazione di musica inedita appartenente a contenuti non ancora usciti potrebbe sembrare una mossa strana, cosa che spinge a credere che il DLC sia comunque previsto per lo stesso periodo.

Tuttavia, per il momento queste sono solo speculazioni. Nel frattempo, abbiamo visto arrivare il Volume 3 del Season Pass nel mese di febbraio e il Volume 2 lo scorso settembre.