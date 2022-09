Xenoblade Chronicles 3: trailer e data di uscita del Volume 2 del Pass espansione con un nuovo eroe

Oggi, 13 settembre 2022, è andato in onda il nuovo Nintendo Direct e gli editori di Switch hanno mostrato il Volume 2 del Pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3. Il nuovo pacchetto di contenuti includerà Ino, un nuovo eroe meccanico. Vediamo il trailer che indica la data di uscita: 14 ottobre 2022.

Il Volume 2 del pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3 ci darà accesso a una missione da completare per ottenere Ino, il nuovo eroe. Proporrà nuove strategia di battaglia. Inoltre, il DLC includerà anche nuove Sfide, con battaglie a ondate contro vari nemici. Non mancheranno nuovi costumi.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Xenoblade Chronicles 3 è un vero gioiello, un JRPG indimenticabile che ci mette qualche ora a ingranare, ma poi ti conquista con una lunghissima avventura in un mondo incantevole, un cast strepitoso e un sistema di combattimento tra i più divertenti, versatili e intuitivi in circolazione. Al netto di qualche sbavatura di ordine tecnico che grava sulle spalle della console Nintendo, il titolo Monolith Soft piacerà anche e soprattutto a chi si avvicina per la prima volta alla serie e non passerà metà del tempo a cercare scrupolosamente rimandi e collegamenti ai precedenti episodi, ma a riflettere sui temi importanti che Tetsuya Takahashi affronta da una prospettiva insolita e accattivante. Imperdibile."

