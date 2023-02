Xenoblade Chronicles 3: data di uscita del Volume 3 del Season Pass e dettagli sui contenuti

In occasione del Nintendo Direct di febbraio 2023 sono stati offerti nuovi dettagli sui contenuti in arrivo su Xenoblade Chronicles 3 con il Volume 3 del Pass di espansione. Tra questi la data di uscita, fissata per il 16 febbraio 2023. Seguirà il Volume 4 entro la fine del 2023.

La prossima mandata di contenuti includono Masha, una nuova eroina e intagliatrice esperta. Stando alle informazioni svelate durante il Direct è in grado di donare vari effetti agli accessori sfruttando le proprietà speciali dei minerali.

Inoltre verranno aggiunti nuove sfide di combattimento in stile rogue-like in cui sarà possibile scegliere un solo personaggio per affrontare ondate di nemici. Ogni vittoria garantirà nuovi eroi e abilità speciali.

Alla fine del trailer di presentazione del Volume 3 è stata mostrata una breve anticipazione del quarto e ultimo volume, che vedrà l'arrivo di un nuovo nemico, apparentemente.

Vi ricordiamo che il Pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3 è in vendita al prezzo di 29,99 euro.