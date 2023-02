Tron Identity: trailer gameplay su Nintendo Switch annuncia il periodo d'uscita

Tron Identity è tornato a mostrarsi con un video gameplay nel corso del Nintendo Direct di questa sera, che ha peraltro annunciato l'arrivo sulla console Nintendo e il periodo d'uscita previsto per il gioco in questione.

Tron Identity arriverà in aprile 2023 su Nintendo Switch e verosimilmente anche sulle altre piattaforme: si tratta di un nuovo gioco basato sul celebre film del 1982, realizzato da Bithell Games, studio autore di Thomas Was Alone e Volume.

Annunciato già al Disney & Marvel Showcase dello scorso settembre, il gioco è un'avventura in stile visual novel con protagonista Query, un detective incaricato di risolvere un mistero.

Si tratta di un'avventura dal tono fortemente narrativo, nella quale le decisioni del giocatore avranno un'influenza importante sull'evolversi della trama.

"In una nuova Griglia, dimenticata dal suo creatore e lasciata sola ad evolversi senza l'intervento dell'Utente, è stato commesso un crimine senza precedenti. Il Repository è al centro di questa società. All'indomani di un'irruzione, il futuro di questa Griglia è in bilico. TRON: Identity è un'avventura visual novel che segue Query, un programma investigativo incaricato di svelare il mistero di cosa è stato preso e da chi. Trovandoti in un mondo costruito su fondamenta instabili e pieno di conoscenze sussurrate, tocca a te interrogare i sospetti e indagare su ciò che ti circonda per ricostruire la verità."