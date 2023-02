Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, trailer del gameplay dal Nintendo Direct

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stato mostrato durante il Nintendo Direct di stasera, 8 febbraio, con un trailer del gameplay che ribadisce le peculiari meccaniche del titolo sviluppato da PlatinumGames.

Annunciato ai TGA 2022, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ha già una data di uscita, come sappiamo: sarà disponibile a partire dal 17 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.

"C'era una volta una Strega di Umbra di nome Cereza, una versione giovanile di Bayonetta nel terzo capitolo della serie", aveva scritto Nintendo per descrivere il gioco. "Controlla sia Cereza che Cheshire per risolvere enigmi e affrontare fate in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon."

Il filmato, come detto, illustra le meccaniche di gameplay di questa originale avventura dai toni fumettosi, che sembra ricorrere a soluzioni action semplificate ma intriganti, mentre racconta una storia che i fan di Bayonetta non mancheranno di apprezzare.