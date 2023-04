Succubus: Hellish Orgy VR non uscirà su Steam, Valve lo ha rifiutato

Valve ha rifiutato di pubblicare Succubus: Hellish Orgy VR di Madmind Studio su Steam. A darne notizia è stato lo studio di sviluppo stesso, che ha parlato di contenuti troppo disturbanti per il negozio della compagnia di Gabe Newell e soci.

Il comunicato ufficiale recita che Madmind Studio ha dovuto posticipare i suoi piani di pubblicazione di Succubus: Hellish Orgy VR, spin-off di Succubus. Il gioco doveva essere lanciato su Steam, ma Valve lo ha bandito per i suoi contenuti "drastici", senza dare la possibilità agli sviluppatori di cambiare qualcosa, di applicare patch o censure.

Ora Madmind sta lavorando per portare il suo gioco in altri negozi. Vedremo quali lo accetteranno. Lo studio ci tiene però a precisare che continuerà a collaborare con Steam. Giusto domani sarà pubblicato Agony VR sulla piattaforma.

Per quanto riguarda le versioni console dei suoi giochi, Madmind si è dovuta piegare e ha deciso di applicare qualche censura. "Come saprete, lanciare un gioco completo senza classificazione su qualsiasi console è impossibile." Nonostante ciò, Madmind sta lavorando per migliorare la resa delle censure dei suoi giochi, eliminando in qualche modo l'effetto pixel, inizialmente su PlayStation, quindi su Nintendo Switch e Xbox.