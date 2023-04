Film di supereroi, la gente si è stancata? James Gunn dice la sua

La gente si è stancata dei film di supereroi? Si tratta di un concetto che ultimamente è emerso spesso nelle discussioni, specie a fronte di incassi tutt'altro che entusiasmanti, e interrogato al riguardo anche James Gunn ha detto la sua.

"Credo che questa cosa non abbia nulla a che fare con i supereroi", ha dichiarato Gunn ai microfoni di Rolling Stone, poche ore dopo aver annunciato la colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 3, il suo ultimo lavoro per i Marvel Studios.

"Piuttosto, ha a che fare con il genere di storie che vengono raccontate e con la possibilità di perdere di vista il personaggio. È chiaro: amiamo Superman, amiamo Batman, amiamo Iron Man perché sono eroi incredibili e hanno un posto nel nostro cuore."

"Tuttavia, se il film si rivela solo una scusa per portare sullo schermo un po' di caos, diventa noioso. Persino la pellicola più spettacolare può stancarti, se non si basa su di una storia solida ed emozionante. Ripeto: è una cosa che non ha nulla a che fare col fatto che si tratti di film di supereroi o meno."

"Se non hai una storia forte alla base del progetto, limitarti a guardare personaggi che si colpiscono, a prescindere da quanto vengano resi bene questi momenti, da quanto siano buoni gli effetti speciali e il design, diventa stancante e questo sì che è un qualcosa di reale e concreto."