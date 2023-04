Horizon: Guerrilla conferma la "prossima avventura di Aloy" e riconferma "il gioco online"

Come vi abbiamo già segnalato, Angie Smets - Studio Director di Guerrilla Games - ha lasciato lo studio per una posizione in PlayStation Studios e altri membri del team sono stati promossi a nuove posizioni. All'interno di alcune dichiarazioni legate a questi avvicendamenti, è stato confermato per la prima volta in modo ufficiale che vi sarà una "prossima avventura di Aloy", ovvero un nuovo gioco della serie Horizon. Inoltre, è stato riconfermato il "progetto online".

Precisamente, è stato scritto che i nuovi capi "guideranno Guerrilla Games verso un futuro brillante, espandendo il mondo di Horizon con la prossima avventura di Aloy e il nostro entusiasmante progetto online".

Che sia in arrivo una nuova avventura di Aloy è un po' il segreto di Pulcinella, visto che il finale del gioco mette le basi per un terzo atto. Anche se non fosse, inoltre, il successo della saga e la sua giovane età tranquilla sul fatto che Sony e Guerrilla vogliano proseguire in tale direzione. In ogni caso, una conferma ufficiale è pur sempre una conferma ufficiale e serve per confermare che in questo momento il team è dedito a un nuovo Horizon e che non vi saranno nel mezzo nuove IP (o ritorni come Killzone, ad esempio).

L'unica "novità" sarà il riconfermato progetto online, che era stato al centro di diversi rumor per vario tempo ed era stato confermato da Guerrilla Games lo scorso dicembre. In modo ufficiale, sappiamo che si tratterà di un gioco online focalizzato sulla cooperativa, con nuovi personaggi, che permetterà di esplorare il mondo di Horizon con gli amici. Non sappiamo purtroppo altro, ma speriamo di avere presto nuove informazioni a riguardo.

Esternamente al mondo dei videogiochi, sappiamo anche che è in produzione una serie TV di Horizon, che sarà realizzata in modo simile a The Last of Us.