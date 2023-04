God of War e Horizon: le serie TV saranno realizzate in modo simile a The Last of Us

Durante una recente puntata dell'Official PlayStation Podcast, Asad Qizilbash - capo di PlayStation Productions - ha indicato che le serie TV di God of War e Horizon (la saga di Guerrilla) saranno in un certo senso simili alla serie HBO di The Last of Us, ovvero mireranno ad esere fedeli all'opera originale, con meno compromessi possibili.

Ricordiamo che Horizon è in sviluppo presso Netflix, mentre God of War è in lavorazione con Prime Video. Il fatto che le piattaforme di distribuzione siano diverse, però, non significa che sarà possibile deviare dal tracciato di The Last of Us.

Precisamente Qizilbash ha affermato: "La stessa cura e la stessa formula che abbiamo usato per The Last of Us, la applicheremo per Horizon e God of War. Racconteremo la storia del gioco perché possiamo, perché è uno show, abbiamo il tempo per farlo, abbiamo gli episodi per poterlo fare. Non cercheremo di racchiudere tutto in un film di due ore. Avrete la storia del gioco, ma troveremo anche l'opportunità di ampliare ed esplorare di altri personaggi e di costruire un mondo più ampio che non è possibile fare nel gioco. Questa è la cosa più eccitante per me, i fan lo ameranno perché vedranno il gioco prendere vita, ma vedranno anche molte cose nuove come accaduto con The Last of Us".

Kratos e Atreus saranno sempre Kratos e Atreus nella versione televisiva

Come indicato, il fatto che si tratti di una serie TV aiuta i produttori e gli scrittori a realizzare un prodotto fedele ai videogiochi. Concentrare tutto in un paio di ore non è semplice ed è anche per questo che il film di Uncharted non ha tentato di copiare uno dei capitoli ma ha realizzato una storia originale, interamente pensata per una pellicola da circa due ore.

Nello stesso podcast, PlayStation Production ha confermato che vi sono dei prodotti animati in sviluppo.