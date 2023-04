Horizon Forbidden West, video confronto tra gioco e DLC conferma che una versione PS4 è impossibile

Da alcuni giorni è disponibile il DLC di Horizon Forbidden West: Burning Shores. Come saprete, questo nuovo contenuto è stato pubblicato solo su PS5, sebbene il gioco base sia disponibile anche su PS4. Il motivo è legato alla qualità grafica di questa espansione, che ha bisogno della potenza di PlayStation 5. Quanto migliora però la grafica? Scopriamo con un videoconfronto realizzato da ElAnalistaDeBits. Ovviamente il video mostra aree e nemici del DLC, quindi non guardatelo se non volete anticipazioni, soprattutto il finale che mostra un'importante e spettacolare battaglia di trama.

Uno dei fattori più pubblicizzati per questa espansione sono state le nuvole, che sfruttano una nuova tecnologia volumetrica che migliora l'interazione con la luce. Questo però ha causato una conseguenza: se nel gioco base le nuvole si muovo, in questo DLC sono statiche. Bisogna però notare che nella campagna principale di Horizon Forbidden West vi era un limite di altitudine e non si poteva volare fin dentro le nuvole: in Burning Shores è invece possibile. Secondo ElAnalistaDeBits, vi sono comunque miglioramenti da apportare nel sistema meteorologico e i futuri progetti di Guerrilla dovrebbero focalizzarsi su questo.

Viene poi sottolineato che Burning Shores aggiunge aree vulcaniche, che creando bellissime zone con la lava. Viene anche affermato che la qualità di alcuni terreni è superiore rispetto a quella del gioco base. Si parla inoltre del fatto che ora è possibile lanciarsi in acqua con una cavalcatura volante, ma che la cosa non ha grande scopo a parte in un paio di missioni. È più interessante quello che si trova sopra l'acqua, in quanto le aree sono più verticali ed è più interessante esplorare in volo.

Viene anche fatto notare che la distanza di caricamento di Horizon Forbidden West Burning Shores è più lunga, quindi l'effetto di nebbia usato per nascondere i caricamenti dell'area sono meno visibili. I miglioramenti grafici però hanno causato qualche calo prestazionale in alcune zone, dove vi sono tanti NPC e oggetti, come i villaggi.

ElAnalistaDeBits ritiene inoltre che la maggior qualità grafica non sarebbe stata possibile su PS4. Soprattutto la battaglia finale permette di farsi l'idea di come potrebbe essere un seguito di Horizon Forbidden West completamente realizzato senza i limiti di PS4.

Vi segnaliamo infine che Horizon Forbidden West Burning Shores è stato bombardato di recensioni negative perché "troppo woke".