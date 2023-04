PlayStation Productions lavora anche a progetti animati, oltre ai live action

PlayStation è una delle divisioni più forti di Sony in questo momento e la compagnia giapponese sta sfruttando il proprio portfolio di proprietà intellettuali videoludiche anche in altri media, come quelli cinematografici (si veda il film di Uncharted) e televisivi (The Last of Us è un ottimo esempio). Il capo di PlayStation Productions, che si occupa di questi progetti, ha inoltre da poco riconfermato che vi sono dieci prodotti in sviluppo, tra film, serie TV e ha aggiunto che vi è anche "un po' di animazione".

Non ha dato dettagli più precisi, come è ovvio, ma alcuni progetti sono già noti, come le serie live-action di God of War e della saga di Horizon (Zero Dawn/Forbidden West/Call to the Mountain) o il film di Gran Turismo. Non sappiamo cosa potrebbe essere realizzato in termini di animazione, ma un'IP interessante potrebbe essere Gravity Rush, che ha già ricevuto dei corti animati (anche se la "morte" dell'IP non promette bene).

Sony si è già lanciata in progetti animati legati ai propri videogiochi, come il film di Ratchet & Clank che ha accompagnato il reboot-remake del primo capitolo arrivato su PS4. Inoltre, ricordiamo che Sony dispone di una divisione per l'animazione (Sony Pictures Animation, che ha realizzato l'incredibile Spider-Man Un nuovo universo), oltre a possedere compagnie come Aniplex e Crunchyroll. Non è quindi strano che PlayStation Production guardi in tale direzione.

Bella Ramsey sarà Ellie anche nella stagione 2 di The Last of Us Parte II

Ricordiamo anche che Bungie ha confermato il proprio interesse in puntare verso altri media oltre a quelli videoludici con Destiny. Ora che Bungie è partner dei PlayStation Studios, non è impossibile che PlayStation Productions si sia presa in carico il compito di produrre una saga animata sui Guardiani. Considerando poi il successo di prodotti come Arcane e Castlevania, è chiaro che anche il pubblico non disdegna l'idea di prodotti animati legati ai videogiochi.

L'unica cosa che conta è che qualsiasi progetto sia in produzione riceva l'attenzione che merita e che la qualità sia altissima. Diteci, che videogioco vorreste vedere in versione animata?