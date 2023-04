Counter-Strike: Global Offensive, mod roguelike arriva in anticipo per paura di Counter-Strike 2

Il modder Orel ha pubblicato in anticipo la sua mod roguelike per Counter-Strike: Global Offensive, per il timore di non vederla mai all'opera a causa della pubblicazione di Counter-Strike 2. Quindi, pur essendo Rogue, questo il nome della mod, completa solo all'80%, in tanti hanno potuto provarla, trovandola oltretutto davvero eccellente.

Considerando che CS:GO è attualmente free-to-play, la mod può essere provata davvero da chiunque abbia un PC in grado di far girare il gioco.

Rogue su Steam Workshop

Rogue aggiunge una modalità cooperativa PvE per tre giocatori, con missioni che si svolgono in livelli generati proceduralmente. Scelto uno tra gli otto personaggi disponibili, bisogna avanzare il più possibile sfruttando il sistema di abilità basato su delle carte.

Volendo c'è anche un video che mostra il lavoro fatto sulla mod:

Il filmato è pieno di aneddoti sui trucchi impiegati per realizzare una modalità così amena per Counter-Strike: Global Offensive.

Purtroppo Rogue ha un nemico: Counter-Strike 2. Orel ha spiegato che alcune delle caratteristiche del Source Engine su cui è basata la mod, non funzionano sul Source 2. Inoltre CS2 cambierà il linguaggio di script da Squirrel a Lua. Considerando che Rogue ha 50.000 linee di codice si tratta decisamente di un grosso ostacolo per la conversione.

Così ecco spiegato l'arrivo prematuro della mod, che potrà essere giocata ancora per qualche mese, fino all'arrivo del nuovo Counter-Strike.