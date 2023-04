Disney Speedstorm, abbiamo provato un brillante gioco di kart con qualche loot box di troppo

Dopo aver cercato di ricalcare i contorni di Animal Crossing con l'ottimo Dreamlight Valley, Gameloft prosegue nella sua caccia a Nintendo pubblicando in Accesso Anticipato un gioco di kart free-to-play interamente incentrato sull'immaginario Disney, che ha tutte le frecce al suo arco per rappresentare una valida alternativa al gigante Mario Kart, nonostante la zavorra rappresentata da un modello di business da vero videogioco mobile. Abbiamo provato Disney Speedstorm analizzando da vicino tutte le qualità e le contraddizioni di questo promettentissimo esperimento, cercando di capire se Topolino può davvero arrivare a comparire negli specchietti retrovisori del nostro idraulico italiano preferito.

Negli anni si sono alternati dietro al volante di un kart tantissimi interpreti, ma tra marsupiali coi jeans, chocobo e porcospini nessuno è mai riuscito ad avvicinarsi davvero al tempo sul giro fatto registrare da Mario Kart. I titoli della serie sono sempre stati caratterizzati da una formula di gameplay semplicemente perfetta, ma è molto facile individuare in realtà il loro vero ingrediente segreto: nessuno al mondo può contare sullo stesso enorme, sconfinato patrimonio di riconoscibilità garantito dai personaggi dell'universo di Mario. Nessuno, eccetto qualcuno come Disney.

Benché possa sembrare un genere in grado di offrire pochissimo spazio ai nuovi arrivati, principalmente a causa dell'ingombrante presenza della gang motorizzata guidata dall'idraulico più famoso del mondo, sono invece sempre di più i racing che fanno capolino sul particolare segmento di mercato dei kart game, cercando di occupare quelle nicchie che un colosso come Mario Kart non può necessariamente aggredire. La pluripremiata serie di Nintendo è insuperabile in termini di qualità oggettiva, tuttavia essa rimane confinata alle piattaforme di gioco dell'azienda giapponese (e a quelle mobile), e per questo chiunque abbia un brand affermato e una mascotte a malapena riconoscibile ha tentato, spesso anche a più riprese, di offrire al pubblico il suo personale gioco di kart su PC, PlayStation e Xbox.

Le cose semplici funzionano sempre

Disney Speedstorm segue lo stesso copione ludico di tanti altri kart game, ma non per questo è meno divertente

Se ci si ferma a ragionare un istante sull'idea alla base di Disney Speedstorm, viene naturale chiedersi come mai nessuno ci avesse mai pensato prima. I film animati prodotti dalla multinazionale statunitense hanno regalato al mondo decine di personaggi iconici, ma nessuno aveva mai considerato di mettere Topolino e i suoi amici alla guida di un kart, per offrire quella tipica esperienza di corsa arcade che per sua stessa natura si adatta perfettamente ai gusti di grandi e piccini. In questo senso, Gameloft sa bene che la formula dei giochi di kart è una di quelle che meno le tocchi e più funzionano, ecco perché qui tutto rimane fondamentalmente al proprio posto, senz'alcuna novità radicale.

Durante la gara si può derapare per ottenere del turbo, le piste sono disseminate di casse piene di power-up difensivi e offensivi, e i tracciati sono intricati labirinti stracolmi di scorciatoie, salti e pericoli ambientali. Le corse, come ampiamente previsto, finiscono quindi col diventare delle piccole battaglie, in cui a vincere non è necessariamente il più veloce, ma anche chi sfrutta meglio ogni genere di strumento a propria disposizione. La formula è rodata, e il feeling regalato dalla gara è piacevole e genuinamente divertente, ecco perché come una qualunque massaia alla vista di un principe, basta pochissimo per innamorarsi del gameplay di Disney Speedstorm.

I tracciati di Disney Speedstorm sono dedicati ai franchise Disney, come Il libro della Giungla

Buona parte delle ottime impressioni fornite dalle gare sono però merito esclusivo dei tracciati, nove fantastiche piste ispirate ai più celebri franchise Disney. Anche se alcune hanno una struttura più complessa di altre, tutte vantano un track design squisitamente complesso, al punto che sono quasi 50 le variazioni nate dai percorsi originali. Sfrecciare sul Monte Olimpo sulle note di una versione dance di "Ieri era zero" (Zero to hero) o nel Villaggio dei Sogni con un remix della Marcia di Topolino nelle orecchie regala più di qualche brivido, anche a chi non è un appassionato della prima ora delle opere Disney.