Elden Ring: un giocatore ha battuto Malenia in 10 secondi

Un giocatore di Elden Ring ha battuto il boss Malenia, considerato uno dei più forti del gioco, nonché uno dei più complicati da raggiungere, in circa dieci secondi. Si tratta di un successo interessante, che mostra la dedizione di alcuni giocatori verso l'ultima fatica di FromSoftware, che nel corso dei mesi ha visto imprese di ogni tipo, da streamer che lo hanno finito usando la forza del pensiero, a giocatori che sono diventati vere e proprie leggende come Let Me Solo Her.

L'utente Reddit jdyhrberg ha condiviso una clip in cui mostra la sua rapida battaglia contro Malenia. Come visibile, il giocatore l'ha colpita velocemente in salto, togliendole molta energia e facendo passare lo scontro alla seconda fase, quest'ultima vinta lanciando una pozione congelante per poi finirla con qualche colpo ben assestato.

Il video di jdyhrberg è stata la risposta a un altro video in cui Malenia viene uccisa in quindici secondi, utilizzando oltretutto la stessa tattica e lo stesso equipaggiamento.

Naturalmente i fan di Elden Ring sono apparsi davvero impressionati dal video, anche se uno ha fatto notare che il timer dello scontro sarebbe dovuto partire prima di quanto mostrato nel filmato, ossia subito dopo il cancello di nebbia, perché le classi a distanza cominciano lo scontro da lì.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.