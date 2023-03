Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la leggenda Let Me Solo Her è pronto a rimettersi il mantello

Let Me Solo Her, il leggendario giocatore di Elden Ring che ha ucciso innumerevoli volte Malenia, aiutando gli altri giocatori in difficoltà, ha dichiarato che rimetterà il mantello e tornerà a giocare quando uscirà Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la prima espansione del gioco di FromSoftware.

Le Me Solo Her è diventato famoso non solo per le sue imprese, ma anche per l'abbigliamento del suo PG, che gira praticamente nudo a parte per delle succinte mutande, una giara usata come elmo e la sua katana di ordinanza. La comunità lo ama così tanto da avergli dedicato mod e opere d'arte, come quella sottostante.

In realtà Let Me Solo Her ha continuato a giocare a Elden Ring con una certa costanza, anche se con minore intensità rispetto a quando faceva scempio più e più volte della povera Malenia, come ha raccontato su Discord: "Non sono attivo come quando combattevo Malenia. Attualmente sto ancora esplorando l'Interregno scoprendo nuove cose che non avevo visto prima. Ho circa 1.000 ore di gioco e ne sono fiero."

Durante le 1.000 ore di Elden Ring, Let Me Solo Her ha conosciuto anche alcuni suoi emuli, come Let Us Duo Her, Let Me Solo Them e Let Kratos Solo, con cui ha parlato di ciò che li ispira a fare ciò che fanno, da cui ha tratto una grande gioia.

Considerate che Let Me Solo Her ha fermato il conteggio ufficiale delle uccisioni di Malenia a 1.000, ma stando alle sue parole potrebbe averla eliminata 4.000 volte, usando sei personaggi diversi.

Su Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha detto che lo attende con ansia, nonostante l'annuncio sottotono. Di suo vorrebbe vedere più contenuti relativi a Miquella e all'Interregno del passato, oltre a dei boss molto forti contro cui combattere. La sua speranza è che Elden Ring: Shadow of the Erdtree faccia ciò che normalmente i DLC dei souls fanno, ossia aggiungere i boss più forti in assoluto: "Ho combattuto contro Malenia perché mi sono piaciuti il suo design e le sue mosse. Se mi piacerà il boss finale del DLC, probabilmente rimetterò il mantello."