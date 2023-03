LEGO: raccolta su Harry Potter in stile Skywalker Saga e progetti cancellati citati in un report

TT Games, autore di vari videogiochi LEGO, avrebbe in sviluppo un progetto dedicato a Harry Potter, una raccolta di giochi in stile Skywalker Saga, gioco del 2022 che si è dimostrato un grande successo per la compagnia. Al tempo stesso, però, ci sarebbero anche svariati progetti cancellati. Il tutto proviene da un report di Nintendo Life, che ha avuto modo di parlare con diverse persone familiari con i giochi di TT Games.

Il gioco più grande cancellato era noto come "Project Marley" ed era un titolo LEGO basato sui mondi Disney, come Pirati dei Caraibi, Il Libro della Giungla, Winnie the Pooh, Frozen, Toy Story e non solo. I giocatori avrebbe esplorato dei dungeon in stile Diablo per liberare i vari regni da una presenza malvagia. Il progetto sarebbe stato in sviluppo, secondo le fonti, per 4 anni ma faticava a trovare una direzione precisa. Uno degli ultimi "colpi" da esso subiti sarebbe stato Disney Dreamlight Valley, ritenuto troppo simile (in quanto raccoglie vari mondi Disney, anche se il gameplay è diverso).

A questo però si aggiungono altri progetti cancellati sotto TT Games, ovvero:

Project Cosmic - un gioco LEGO dedicato ai Guardiani della Galassia, avrebbe incluso anche Nova e Adam Warlock, ma è stato cancellato dopo 18 mesi

- un gioco LEGO dedicato ai Guardiani della Galassia, avrebbe incluso anche Nova e Adam Warlock, ma è stato cancellato dopo 18 mesi Project Rainbow Road - un gioco non LEGO legato a vari personaggi Warner Bros (come gli eroi DC, Rick & Morty, Looney Toons...), era uno sparatutto nato sotto il marchio Funko, ma il team ha perso la licenza e dopo alcuni tentativi di rivedere il progetto è stato cancellato

- un gioco non LEGO legato a vari personaggi Warner Bros (come gli eroi DC, Rick & Morty, Looney Toons...), era uno sparatutto nato sotto il marchio Funko, ma il team ha perso la licenza e dopo alcuni tentativi di rivedere il progetto è stato cancellato Project Lego X - un port mobile di LEGO Worlds inizialmente in sviluppo presso Playdemic poi spostato a TT Games quando il team è stato comprato da EA

Si parla poi di un paio di progetti non cancellati, ma in difficoltà. Il primo sarebbe un'espansione per Skywalker Saga dedicata a The Mandalorian con missioni narrative dedicate (il personaggio è già presente nel gioco, ma senza missioni dedicate). Il secondo invece è un gioco dedicato a Batman, per ora in pausa. Questi progetti sarebbero però stati messi da parte perché il team si starebbe dedicando alla raccolta di Harry Potter che abbiamo già citato.

Ovviamente si tratta solo di un report per il momento: WB Games, contattata da Nintendo Life, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento della scrittura.

Sappiamo infine che LEGO ha un "grande annuncio" per il Mario Day: data e orario della presentazione.