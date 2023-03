The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, tante recensioni negative su Steam per le performance

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sta subendo il classico bombardamento di recensioni negative su Steam per dei grossi problemi di performance. Stando ad alcune recensioni, il gioco gira molto peggio rispetto alla versione liscia, tanto da affermare che conviene comprare l'altra, anche perché le novità grafiche non sono certo rivoluzionarie.

Ad esempio l'utente Tyler McVicker scrive: "Gira molto peggio della versione originale del gioco. La grafica "migliorata" non vale il massiccio calo di prestazioni e gli scatti che prima non c'erano. A parte per il livello massimo più alto, non vale il vostro tempo. Finché questa versione non sarà migliorata significativamente, non vale il prezzo più alto. Comprate l'originale per un prezzo inferiore. The Outer Worlds is great."

Il suo giudizio è di fatto condiviso dalla maggior parte delle altre recensioni negative, che girano tutte intorno ai problemi di performance, come quella dell'utente Atomic: "Avrebbe dovuto essere un aggiornamento gratuito, invece di far pagare 10€ per una remaster che gira peggio dell'originale."

Attualmente The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ha solo il 19% di recensioni positive su Steam, con il restante 81% che è negativo. Che aggiungere? Speriamo che Obsidian Entertainment sistemi presto il gioco, che di suo è solo l'ennesimo port per PC con prestazioni pessime. Giusto di recente ci sono stati i casi di Wo Long: Fallen Dynasty, anche lui bombardato di recensioni negative su Steam, e The Callisto Protocol.