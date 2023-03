Wo Long: Fallen Dynasty massacrato dalle recensioni negative su Steam per problemi tecnici

Wo Long: Fallen Dynasty sta ricevendo moltissime recensioni negative su Steam, a causa di alcuni problemi tecnici ereditati a quanto pare dalla demo. Di base sembra che la versione PC sia stata mal ottimizzata, come spessissimo accade con i giochi multipiattaforma, e abbia un supporto pessimo per mouse e tastiera.

Attualmente le recensioni provengono quasi tutte dall'Asia, per il semplice fatto che dalle nostre parti il gioco non è stato ancora sbloccato. Comunque sia solo il 25% delle recensioni sono positive, con le restanti che risultano essere negative. Traducendo alcune delle recensioni, scritte soprattutto in cinese semplificato (quindi vi avvisiamo che possono esserci delle imprecisioni nelle traduzioni), possiamo leggere lamentele tipo: "Il gioco è così pensate che quando si muove sembra di spostare il cadavere di un membro della tua famiglia" oppure "Sono andato a dormire a mezzanotte, ho scaricato il gioco e ho iniziato a giocare. Purtroppo, il problema che avevo riscontrato nella versione di prova è ancora presente nella versione completa: la telecamera non si muove correttamente. Usando il mouse sembra quasi che sia rotto: devi spostarlo in tutte le direzioni per far muovere la visuale, altrimenti non si sposta di un millimetro. Anche aumentando la sensibilità del mouse a 10 non funziona, è veramente fastidioso. Non tutti hanno un controller e non tutti sono abituati a giocare con esso. Spero che possano risolvere questo problema al più presto, altrimenti non sarò in grado di continuare a giocare."

Diciamo che il sistema di controllo è il problema più lamentato, anche se si parla di problemi di fluidità anche su sistemi high-end dotati di GeForce RTX 4090. Che aggiungere? Speriamo che Team Ninja risolva presto.

Per il resto, se volete più informazioni sul gioco leggete la nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty.