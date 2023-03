Overwatch 2: la skin di Tatsumaki da One-Punch Man, data di uscita e prezzo

Blizzard ha svelato qual è la terza skin a tema One-Punch Man per Overwatch 2: si tratta di Tatsumaki ed è dedicata a Kiriko. Le precedenti skin erano Saitamana (per Doomfist) e Spatent Rider (per Soldier 76). Il pacchetto sarà disponibile nel negozio del gioco dal 7 marzo fino al 6 aprile.

L'annuncio è avvenuto tramite Xbox Wire. Il bundle di Tatsumaki per Overwatch 2 costa 2.100 monete in-game e include, oltre al costume, anche una posa di vittoria ispirata al personaggio di One-Punch Man e una Name Card.

Parlando con Xbox Wire, l'art director Dion Rogers ha spiegato come One-Punch Man sia diventato uno dei primi grandi eventi crossover per Overwatch 2. Rogers ha raccontato che mentre il team parlava con vari studi di anime della possibilità di un crossover, quando è stato proposto One Punch Man molti membri del team, tra cui il game director Aaron Keller, hanno espresso il loro amore e la loro eccitazione per il gioco. Un artista del personaggio era così entusiasta dell'idea che ha iniziato a disegnare le immagini di Saitama Doomfist durante l'incontro per discutere del crossover.

La skin di Tatsumaki in Overwatch 2

Rogers ha anche parlato delle maggiori difficoltà incontrate nel disegnare alcune delle skin, parlando di quanto siano particolari le silhouette in Overwatch 2. "Doomfist, per esempio: come Saitama ottiene un mantello. A Doomfist non diamo mai un mantello, in nessuna delle skin, in modo che la sua silhouette, la forma che i giocatori sono abituati a vedere, rimanga. Quindi siamo stati molto attenti quando abbiamo applicato questa skin", ha detto Rogers.

Kiriko, invece, si è adattata abbastanza facilmente alla forma e al design di Tatsumaki: la sua gonna svasata è una componente regolare della sua silhouette.

Ecco infine la skin di Saitama in Overwatch 2.