Overwatch 2: la skin di One-Punch Man e i contenuti della Stagione 3 svelati con un trailer

Blizzard ha pubblicato il trailer della Stagione 3 di Overwatch 2, che potete vedere poco sotto, e ha indicato quali sono le novità in arrivo, compresa una skin di One-Punch Man per Doomfist, che potete vedere qui sopra. Inoltre, è stata confermata la data di inizio della nuova Season: il 7 febbraio 2023.

Tra le novità in arrivo, abbiamo la mappa Antarctica; Blizzard promette che sarà una "tundra ricca di lore con molteplici storie ancora da raccontare". Inoltre, la stagione 3 di Overwatch 2 proporrà il tema della mitologia asiatica. Oltre alle "skin più uniche di Overwatch", chi completerà il Premium Battle Pass potrà sbloccare la skin Amaterasu Kiriko, "ispirata a varie divinità della mitologia giapponese con personalizzazioni che si possono combinare a tema luna, mare e tempeste". Come bonus aggiuntivo, lo spirito volpe di Kiriko ottiene anche un nuovo look con la skin.

La Stagione 3, inoltre, ricompensa i giocatori che semplicemente faranno login e giocheranno. Ci saranno 10 livelli aggiuntivi nella versione gratuita del Battle Pass e altri 1.500 crediti da guadagnare, mentre la versione premium aggiungerà altri 500 crediti.

Blizzard ha inoltre indicato che tutte le 300 skin epiche e leggendarie di Overwatch sono state aggiunte alla Galleria degli eroi e saranno sempre disponibili per l'acquisto, con uno sconto che ha fatto passare il prezzo da 1.900 crediti a 1.500 crediti.

Le skin e i cosmetici saranno guadagnabili anche al di fuori del Battle Pass attraverso gli eventi di gioco. Ulteriori dettagli saranno rivelati in futuro.

Ci sarà poi il Loverwatch Dating Sim, un dating sim non canonico nel quale i giocatori dovranno ottenere un appuntamento on Mercy o Ganji. Ci saranno varie opzioni di dialogo e un Cupido che "assomiglia sospettosamente ad Hanzo". Se si sblocca il finale segreto di questa modalità, si ottiene un POTG Highlight a tema. Loverwatch sarà disponibile tramite browser dal 13 al 28 febbraio e richiede solo 30 minuti per essere completato.

L'evento Ultimate Valentine includerà anche una modalità a tempo limitato Hanzo 4vs4 oltre sfide a tema Supporto con altre skin epiche e varie ricompense.