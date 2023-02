The Last of Us Part 3 sarebbe in sviluppo per PS5, ma con una versione PS6 già prevista per un leak

Secondo quanto indicato da un nuovo leak, The Last of Us Parte 3 sarebbe già in sviluppo presso Naughty Dog, in una certa misura, e le console di riferimento sarebbero sia PS5 che PS6. In altre parole, sarebbe un gioco cross-gen pensato già ora per sfruttare la prossima generazione di console.

La fonte del rumor è il sito TheLeak.co che riporta quanto indicato da un leaker che in precedenza ha svelato la data di uscita della versione slim di PS5. Quest'ultima è poi stata confermata da Tom Henderson, un leaker noto e certamente più credibile rispetto a un nuovo arrivato.

Secondo tale leaker, The Last of Us Parte 3 sarebbe quindi una certezza, andando in parte a scontrarsi con le parole recentemente pronunciate da Neil Druckmann, co-creatore della saga. Druckmann ha affermato che Naughty Dog non è obbligata a proseguire con i lavori su The Last of Us. Chiaramente le due cose non si escludono a vicenda ed è ovvio che Druckmann non può dare certezze su un nuovo capitolo della saga fino a quando il team non sarà veramente pronto ad annunciarlo.

Quanto indicato dal leaker è possibile, anche perché The Last of Us è una saga di successo e sarebbe strano se non proseguisse dopo il capitolo multigiocatore attualmente in sviluppo. I tempi di lavoro sono inoltre credibili. Al tempo stesso, però, è un leak talmente generico che ci dice molto poco e quindi corre pochi rischi.

Non è inoltre la prima volta che un leaker parla di The Last of Us Parte 3, ma sempre in termini molto generici. Anche se fosse tutto vero, è chiaro che il team si troverebbe in una fase a dir poco embrionale dello sviluppo e che potrebbero esserci in qualsiasi momento stravolgimenti e cambi di piani, compresa la cancellazione del progetto nel caso nel quale i risultati non fossero adeguati agli standard di Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment.

In altre parole, possiamo solo aspettare e vedere cosa annuncerà Naughty Dog tra qualche anno.